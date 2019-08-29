Başkan Erdoğan: Gezi olaylarında sosyal medya provokasyon üssü olarak kullanıldı
Başkan Erdoğan Radyo-TV Gazetecileri ödül töreninde konuşuyor
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Hayatta başarı kadar bu başarının takdir edilmesi de önemlidir.
- Siyah-beyaz yıllardan geleceğe uzanan çınar olarak gördüğüm derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum.
- Değişim ve yenilik hayatın temel dinamiğidir, dünyada sabit kalan yegane unsur değişimin ta kendisidir.
- 10-15 yıl önce hayal bile edilemeyen pek çok yenilik bugün hayatımızın bir parçası haline geldi.
- Dünyanın en ücra köşesinde meydana gelen bir hadiseyi cep telefonundan takip edebiliyoruz.
- Siber saldırılar kurumları tehdit ediyor, terör örgütlerinin propagandalarını yaymak için istismar ettikleri mecraların başında internet geliyor.
- Mağdurların çoğu zaman hesap soracak muhatap bile bulamıyor, Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir.
- Ağaç bahanesiyle Gezi olaylarının fitili ateşlendi, sokaklar karıştırılmak istendi, sosyal medya provokasyon üssü olarak kullanıldı.
- 17-25 Aralık'ta ana muhalefet partisi de FETÖ'nün yalan furyasına arka çıktı. Ana muhalefet, FETÖ'nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti.
- Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınları objektiflikten uzaktır.
- 15 Temmuz gecesi yapılan haberleri utanç belgesi olarak hazırlıyoruz, Türk Hükümeti aleyhine konuşacak insan bulamamaktan şikayet eden medya kuruluşları oldu.
- Gerçeği bilmek doğru bilgiye ulaşmak her insanın tabii hakkıdır.
- Türkiye'nin başarıları kısıtlı şekilde görülmüyor.
- 40 yılı aşan siyasi hayatımız boyunca milletimize daima doğruları anlattık, kalbimizde ne varsa dilimizde onu söyledik.
- Hedef ve vizyonlar hayatın her alanında yeni bir inşa sürecini ifade ediyor.
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