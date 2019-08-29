Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Hayatta başarı kadar bu başarının takdir edilmesi de önemlidir.

- Siyah-beyaz yıllardan geleceğe uzanan çınar olarak gördüğüm derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum.

- Değişim ve yenilik hayatın temel dinamiğidir, dünyada sabit kalan yegane unsur değişimin ta kendisidir.

- 10-15 yıl önce hayal bile edilemeyen pek çok yenilik bugün hayatımızın bir parçası haline geldi.

- Dünyanın en ücra köşesinde meydana gelen bir hadiseyi cep telefonundan takip edebiliyoruz.

- Siber saldırılar kurumları tehdit ediyor, terör örgütlerinin propagandalarını yaymak için istismar ettikleri mecraların başında internet geliyor.

- Mağdurların çoğu zaman hesap soracak muhatap bile bulamıyor, Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir.

- Ağaç bahanesiyle Gezi olaylarının fitili ateşlendi, sokaklar karıştırılmak istendi, sosyal medya provokasyon üssü olarak kullanıldı.

- 17-25 Aralık'ta ana muhalefet partisi de FETÖ'nün yalan furyasına arka çıktı. Ana muhalefet, FETÖ'nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti.

- Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınları objektiflikten uzaktır.

- 15 Temmuz gecesi yapılan haberleri utanç belgesi olarak hazırlıyoruz, Türk Hükümeti aleyhine konuşacak insan bulamamaktan şikayet eden medya kuruluşları oldu.

- Gerçeği bilmek doğru bilgiye ulaşmak her insanın tabii hakkıdır.

- Türkiye'nin başarıları kısıtlı şekilde görülmüyor.

- 40 yılı aşan siyasi hayatımız boyunca milletimize daima doğruları anlattık, kalbimizde ne varsa dilimizde onu söyledik.

- Hedef ve vizyonlar hayatın her alanında yeni bir inşa sürecini ifade ediyor.