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Başkan Erdoğan: Gezi olaylarında sosyal medya provokasyon üssü olarak kullanıldı

Başkan Erdoğan Radyo-TV Gazetecileri ödül töreninde konuşuyor

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Hayatta başarı kadar bu başarının takdir edilmesi de önemlidir.
 
- Siyah-beyaz yıllardan geleceğe uzanan çınar olarak gördüğüm derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum.
 
- Değişim ve yenilik hayatın temel dinamiğidir, dünyada sabit kalan yegane unsur değişimin ta kendisidir.
 
- 10-15 yıl önce hayal bile edilemeyen pek çok yenilik bugün hayatımızın bir parçası haline geldi.
 
- Dünyanın en ücra köşesinde meydana gelen bir hadiseyi cep telefonundan takip edebiliyoruz.
 
- Siber saldırılar kurumları tehdit ediyor, terör örgütlerinin propagandalarını yaymak için istismar ettikleri mecraların başında internet geliyor.
 
- Mağdurların çoğu zaman hesap soracak muhatap bile bulamıyor, Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir.
 
- Ağaç bahanesiyle Gezi olaylarının fitili ateşlendi, sokaklar karıştırılmak istendi, sosyal medya provokasyon üssü olarak kullanıldı.
 
- 17-25 Aralık'ta ana muhalefet partisi de FETÖ'nün yalan furyasına arka çıktı. Ana muhalefet, FETÖ'nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti.
 
- Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınları objektiflikten uzaktır.
 
- 15 Temmuz gecesi yapılan haberleri utanç belgesi olarak hazırlıyoruz, Türk Hükümeti aleyhine konuşacak insan bulamamaktan şikayet eden medya kuruluşları oldu.
 
- Gerçeği bilmek doğru bilgiye ulaşmak her insanın tabii hakkıdır.
 
- Türkiye'nin başarıları kısıtlı şekilde görülmüyor.
 
- 40 yılı aşan siyasi hayatımız boyunca milletimize daima doğruları anlattık, kalbimizde ne varsa dilimizde onu söyledik.
 
- Hedef ve vizyonlar hayatın her alanında yeni bir inşa sürecini ifade ediyor.

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi

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