Başkan Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihlerinde emeklilerimizin hesabına yatıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılının Emekçileri İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;
* Şu an Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında, kelimelerin kifayetsiz kaldığı büyük bir insani dram yaşanıyor.
* Adalete, barışa, dayanışmaya, mazlumlar için yardımlaşma seferberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz.
* Rabbim Gazze'deki mazlumlarla birlikte zulüm ve eziyet gören tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun.
* Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz.
* "İşçinin ücretini teri kurumadan önce ödeyiniz" buyuran bir inancın mensupları olarak zaten başka türlü hareket etmemiz beklenemez.
* Enflasyona karşı çalışanlarımızı ezdirmeme bir diğer prensibimizdi. Özellikle son yıllarda üst üste yaşadığımız salgından bölgesel savaşlara küresel ekonomik krizden asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerine rağmen bu duruşumuzdan taviz vermedik.
* Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız.
* İşçilerde sendikalaşma oranı 2024 Ocak istatistiklerinde yüzde 15'i geçti. Memurlarda sendikalaşma oranı ise yüzde 74 oranına yükseldi.
* Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız.