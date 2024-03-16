Başkan Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihlerinde emeklilerimizin hesabına yatıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılının Emekçileri İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;



* Bu bereketli iftar sofrasında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bugün 6. orucunu tuttuğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif'i hüzünlü karşıladık, hüzünlü yaşıyoruz.

* Şu an Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında, kelimelerin kifayetsiz kaldığı büyük bir insani dram yaşanıyor.

* Adalete, barışa, dayanışmaya, mazlumlar için yardımlaşma seferberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz.

* Rabbim Gazze'deki mazlumlarla birlikte zulüm ve eziyet gören tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun.

* Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz.

* "İşçinin ücretini teri kurumadan önce ödeyiniz" buyuran bir inancın mensupları olarak zaten başka türlü hareket etmemiz beklenemez.

* Enflasyona karşı çalışanlarımızı ezdirmeme bir diğer prensibimizdi. Özellikle son yıllarda üst üste yaşadığımız salgından bölgesel savaşlara küresel ekonomik krizden asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerine rağmen bu duruşumuzdan taviz vermedik.

* Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız.

* İşçilerde sendikalaşma oranı 2024 Ocak istatistiklerinde yüzde 15'i geçti. Memurlarda sendikalaşma oranı ise yüzde 74 oranına yükseldi.

* Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız.