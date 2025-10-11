Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na başkanlık edecek, sivil toplum kuruluşları ile buluşma programı ve akşam yemeğine katılacak.

AYDER YAYLASI'NI ZİYAERET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği memleketi Rize'de Ayder Yaylası'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

KOMŞULARLA SOHBET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti.