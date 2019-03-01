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Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlara hitap etti

Başkan Erdoğan Rize Güneysu'da vatandaşlara hitap etti.

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Başkan Erdoğan AK Parti'nin Artvin mitinginin ardından memleketi Rize'ye geçti. Güneysu'da kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar için otobüsü durduran Başkan Erdoğan, burada kısa bir konuşma yaptı.

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