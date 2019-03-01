Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlara hitap etti
Başkan Erdoğan Rize Güneysu'da vatandaşlara hitap etti.
Başkan Erdoğan AK Parti'nin Artvin mitinginin ardından memleketi Rize'ye geçti. Güneysu'da kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar için otobüsü durduran Başkan Erdoğan, burada kısa bir konuşma yaptı.
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