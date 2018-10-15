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Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Dançila ile ortak basın toplantısı düzenledi

Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Dançila ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
 
- İlişkilerimiz stratejik ortaklık düzeyindedir.
 
- Başta ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi görüştük.
 
- İşbirliğini geliştirme konusunu ele aldık.
 
- Ticarette hedefimiz 10 milyar dolar.
 
- Romanya'nın FETÖ'nün darbe girişiminden sonra bizimle yaptığı işbirliğini unutmuyoruz.
 
- Önümüzdeki dönemde Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak olması ülkemiz için bir fırsattır. Bu dönemde yakın bir çalışma içinde olacağız.
 
Ayrıntılar geliyor...

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