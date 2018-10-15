Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Dançila ile ortak basın toplantısı düzenledi
Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Dançila ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
- İlişkilerimiz stratejik ortaklık düzeyindedir.
- Başta ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi görüştük.
- İşbirliğini geliştirme konusunu ele aldık.
- Ticarette hedefimiz 10 milyar dolar.
- Romanya'nın FETÖ'nün darbe girişiminden sonra bizimle yaptığı işbirliğini unutmuyoruz.
- Önümüzdeki dönemde Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak olması ülkemiz için bir fırsattır. Bu dönemde yakın bir çalışma içinde olacağız.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.