Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Dançila ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- İlişkilerimiz stratejik ortaklık düzeyindedir.

- Başta ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi görüştük.

- İşbirliğini geliştirme konusunu ele aldık.

- Ticarette hedefimiz 10 milyar dolar.

- Romanya'nın FETÖ'nün darbe girişiminden sonra bizimle yaptığı işbirliğini unutmuyoruz.

- Önümüzdeki dönemde Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak olması ülkemiz için bir fırsattır. Bu dönemde yakın bir çalışma içinde olacağız.

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