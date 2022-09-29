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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Liderlerin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi

IHA29 Eylül 2022 Perşembe 20:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletlerin de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı'nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya'dan da Ukrayna'daki bazı bölgelerin Rusya'ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Rusya Devlet Başkanı Putin
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