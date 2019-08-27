Başkan Erdoğan ve Putin açıklama yapıyor

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Başkan Erdoğan Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay fuarına katılıyor

Başkan Erdoğan, Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'nde katılıyor.

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Başkan Erdoğan, Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'nde katılıyor. 

Başkan Erdoğan ve Rusya Dışişleri Bakanı Putin açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi. İşte Başkan ERdoğan'ın konuşmasında satır başları:

Sayın Putin'e nazik daveti için şükranlarımı sunuyorum.

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