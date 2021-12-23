Başkan Erdoğan, Sadır Caparov ile görüştü

23 Aralık 2021 Perşembe 18:46 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 18:55

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü tebrik etti.

Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmakla her daim iftihar edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Kırgız ilişkilerinin ortak tarih, kültür ve kardeşlik ilişkileri temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı gelişme kaydettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu özel ve anlamlı yıl dönümü vesilesiyle yaptıkları Ortak Açıklama ile de iş birliğini ve dayanışmayı derinleştirmeye yönelik müşterek iradelerini sergilediklerini vurguladı.