Başkan Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Başkan Erdoğan, şairler Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.