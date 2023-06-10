Başkan Erdoğan Şampiyonlar Ligi finalini tribünden takip etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini izlemek üzere, Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi.

Erdoğan, burada, İngiltere'nin Manchester City takımıyla İtalya'nın Inter ekibi arasında oynanan final maçını izlemek üzere yerini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa da izledi.

BAŞKAN ERDOĞAN ŞAMPİYON TAKIMI TEBRİK ETTİ

Başkan Erdoğan, İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalini kazanan Manchester City'yi sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tebrik etti.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul'umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum. Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

MAÇ ÖNCESİ ART ARDA GÖRÜŞMELER

Başkan Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ayrı ayrı kabul etti. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yapılan görüşmelerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.

FIFA Başkanı Infantino, görüşmede Türkiye'nin tam bir futbol ülkesi olduğunu, Avrupa'nın yanı sıra Afrika ve Orta Asya'yla ortaklaşa gerçekleşecek her projeyi destekleyeceklerinin altını çizdi. Başkan Erdoğan son 10 yıldır futbol altyapısında büyük bir atılım gösterildiğini, gerek yeni stadyumların yapılması gerek mevcut stadyumların yenilenmesi konularını bizzat takip ettiğini ifade etti ve FIFA Başkanı'na yakın işbirliklerinden ötürü teşekkür etti.

UEFA Başkanı Ceferin ise kıtaları birleştiren İstanbul'daki finalin futbolun birleştirici gücüne da katkı sağlayacağına inandığını, hazırlıkların heyecan verici olduğunu kaydetti. Ceferin, akşamki finalin büyük bir futbol şöleni olarak 2005 yılındaki unutulmaz final gibi yine hafızalara kazınması dileğinde bulundu.

Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarında çok deneyimli ve başarılı bir ülke olduğunu kaydeden Ceferin, "Şampiyonlar Ligi finalimizin ev sahipliği için başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum. Başarılı organizasyonun yanı sıra güvenlik tedbirleri de üst düzeyde. Tüm futbolseverler İstanbul'da kendini güvende hissederek final heyecanını yaşıyor" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, futbolun tüm dünyadaki birleştirici gücüne vurgu yaparak, Türkiye'nin spor alanındaki her organizasyonu başarıyla yerine getirecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. Bu akşam gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin en güzel şekilde gerçekleşmesi için yoğun ve yakın bir şekilde çalışan UEFA Başkanı Ceferin'i ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kutladı.

Öte yandan görüşmede FIFA Başkanı Gianni Infantino, Başkan Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye etti.

BAE DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüştü. Başkan Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Atatürk Havalimanı'nda görüşmesi saat 18.45 sıralarında başladı. Yaklaşık 30 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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