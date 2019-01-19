Başkan Erdoğan: Bizi bölemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Salona girişte toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, “İnanıyorum ki Samsun 31 Mart’ta yeni bir destan yazacak.

Büyükşehirde yazacak, ilçelerde yazacak. 31 Mart akşamı bir demokrasi mutluluğunu birlikte yaşayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceğiz ve yola böyle devam edeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Gücümüzü de bu birlik ve beraberliğimizden alıyoruz. Belediyecilik bir gönül işidir gönül. Bu seçimlerin sloganı Gönül Belediyeciliği. Bunu bizden iyi yapan var mı? Yok. Hizmeti bizden iyi yapan var mı? Yok. Bunu da Samsunlu kardeşim çok iyi biliyor. Salonda yapacağımız konuşmayla Türkiye'ye, dünyaya mesajlarımızı vereceğiz. Allah yar yardımcınız olsun diyorum, hepinizi sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.