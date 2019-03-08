Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da Dünya Kadınlar günü buluşmasında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da 'Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"nda konuşuyor.
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