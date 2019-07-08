Başkan Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Saraybosna’da Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret eetti. Başkan Erdoğan, Bilge Kral İzzetbegoviç ve şehitler için dua etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna’da Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ett. Başkan Erdoğan, Bilge Kral İzzetbegoviç ve şehitler için dua etti.
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