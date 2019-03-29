Başkan Erdoğan: Milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer’de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan şunları söyledi:

"Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervasızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur İttifakı karşısında mum gibi olacaklar. Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart sonrasında ya daha da azgınlaşacaklar ya da kendilerine çekidüzen verecekler. 31 Mart akşamında ya Kandil'deki terör ağalarını sevindireceğiz ya da Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz."