Başkan Erdoğan Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşuyor

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ülkemiz milletimiz ve sektörlere hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Vizyonu küresel güç Türkiye kavramıyla belirlenen zirvede finansmandan insan kaynağına ve teknoloji üretimine kadar kamu ve özel sektör hep birlikte üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum.

Savunma teknolojisinde güçlü olmayan ülkeler geleceklerine güvenle bakamaz. Savunma sanayide aynı teknolojide kalsaydık Zeytin Dalı Fırat Kalkanı Harekatlarında başarıya ulaşamazdık. "Batı bize ne verirse" mantığıyla beklemiş olsaydık kusura bakmayın Batı'dan bir şey gelmez. "Kongre izin vermiyor" diyorlar. Başkalarına verir. Türkiye'ye gelince vermez. Bugün eğer terörle mücadelede bu neticeleri alabiliyorsak bunun tek nedeni lojistik desteğin bize gelmesidir. Kusura bakmayın. Batıdan bir şey gelmez. Hep kapılardan döndük. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı, artık ihracata başladık, bundan sonra daha iyi olacak.