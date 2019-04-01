Başkan Erdoğan: Seçimlerden bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'AK Parti olarak, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "AK Parti olarak, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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