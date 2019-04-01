Başkan Erdoğan: Seçimlerden bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'AK Parti olarak, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum' dedi.