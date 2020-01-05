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Başkan Erdoğan 'şehit' ifadesi kullanmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabı görüşmede Erdoğan'ın ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani için “şehit” ifadesi kullandığı iddia etti. Üst düzey bir Türk yetkili, Erdoğan'ın Süleymani için “şehit” ifadesini kesinlikle kullanmadığını açıkladı.

05.01.2020  11:26 - Güncelleme: 05.01.2020  11:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde Kasım Süleymani için “şehit” ifadesi kullandığı iddiaları asılsız çıktı. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından iki liderin görüşmesine dair detayları paylaştığı açıklama TRT World’e konuşan üst düzey bir Türk yetkili tarafından kesin bir dille yalanlandı. Üst düzey yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ruhani ile yaptığı görüşmede ABD’nin füze saldırısı ile ölen Kasım Süleymani için “şehit” ifadesini kullanmadığını belirtti.

TRT World'e konuşan üst düzey yetkilinin açıklamaları şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımız görüşme sırasında Kasım Süleymani’nin resmi unvanı münasebetiyle muhatabına taziyelerini sunmuşlardır.

Görüşmede Süleymani hakkında “şehit” ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır.

Cumhurbaşkanımız, diplomatik temasların önemini vurgulayarak, İran’a gerginliği artırabilecek adımlardan imtina etme çağrısında bulunmuşlardır.”

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından iki liderin telefon görüşmesine dair detaylar paylaştı ve Erdoğan’ın Süleymani için “şehit” ifadesi kullandığı ileri sürdü.

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