Başkan Erdoğan Şentop'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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