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Başkan Erdoğan Şentop'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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