19 Şubat 2022 Cumartesi 18:26 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 18:43

Trabzon'da oy kullanmaya giderken "Tayyip Erdoğan'a buradan mı oy veriliyor?" sorusu soran Trabzonlu Yaşar Ayvaz hayatını kaybetti. Ayvaz'ın videosu sosyal medyada viral olmuştu. Ayvaz'ın vefat haberini AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu duyurdu.

Oy kullanmak için gittiği okulda sandık görevlisine, "Tayyip Erdoğan buradan mı rey oluyor?" sorusuyla sosyal medyanın gündemine oturan Trabzonlu Yaşar Ayvaz, hayatını kaybetti.

24 Haziran seçimlerinde sandığa giderken kullandığı cümle ile sosyal medyada tıklanma rekorları kırmıştı. Oy kullanmak için sandığa giden Karadenizlinin Recep Tayyip Erdoğan sevgisi, viral olmuştu.