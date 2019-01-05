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Başkan Erdoğan sevgisini dile getiren gençle sohbet etti

Başkan Erdoğan, İzmir programı sırasında 'Sen benim babamsın' diyerek sevgisini dile getiren Tutku Yalçın isimli genç kızla sohbet etti.

  • AA
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AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nın düzenlendiği Halkapınar Spor Salonu'na girişinde Tutku Yalçın isimli genç kız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelerek sempatik tavırlarıyla sevgisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tutku Yalçın ile sohbet görüntülerini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Yalçın, "Senin için ölürüm. 3 gündür buradayım. Yerini, odanı hazırladık. Babama ölürüm ben, sen benim babamsın. Şimdi Manisa'da iki açılışın var ya oraya geleceğim." dedi.

Tutku Yalçın, polislerin özlük haklarıyla ilgili taleplerini de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Sen söyledikten sonra tamam." karşılığını verdi.

Samimi diyalogların yaşandığı sohbet sırasında genç kızın sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve beraberindekileri güldürdü.

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