Başkan Erdoğan: Silahlı ve ekonomik terörü bitireceğiz

Başkan Erdoğan dün, İstanbul Kağıthane, Bayrampaşa, Sutangazi, Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar’da vatandaşlarla buluştu. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bugüne kadar hep yanımızda oldunuz, moral verdiniz, güç verdiniz. Hiçbir zaman bizi ihmal etmediniz. Bugüne kadar dik durduk dikleşmedik sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükûda eğildik.”

BİZ YÖNETİYORUZ

“İstanbul’un yönetimine talip olup da Kağıthane’yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize eminim. Bu seçim dönemi hem yurt içinde hem de yurt dışında ülkemize ve milletimize yönelik niyetlerin heveslerin projelerin tüm açıklığı ile ortaya çıkmasına vesile oldu. Ekonomiyi biz yönetiyoruz. Belediye Başkanları mı ekonomiyi yönetecek. Ekonominin patronu şu anda Türkiye’nin Cumharbaşkanı olarak benim. Türkiye’de maalesef bu seçimde Kandil, Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Oradan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor. Belediye başkan adayları belediye meclis listeleri buna göre hazırlanıyor.”

SEÇİM SONRASI İLK İŞ

“Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada çözeceğiz. PKK terör örgütlerinin mensuplarını biz Cudi’de Gabar’da Kandil’de Tendürek’te vurduk, vurmaya da devam edeceğiz. Milletimin huzurunu kaçıranlara bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Ülkemize yönelik saldırıların artmasının gayesi büyük güçlü Türkiye’nin yolunu kapatmaktır. Bu ülkede ne patlıcan sıkıntısı ne patates, ne domates sıkıntısı var. Hemen biz tanzim satışları kurduk bir anda fiyatlar düştü mü? Şu anda bunlar gündemde mi? Olay bu kadar basit.”

HiZMETKAR OLACAĞIZ

“Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. IMF’ye borcumuz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolardı. Taksitleri ödedik ve Mayıs 2013’te ilişkimizi bitirdik. Artık bunlarla bir işimiz yok. ABD’den insansız hava aracı almıyoruz. Çünkü artık kendimiz üretiyoruz. Her türlü baskıya boyun eğeceğimizi sanıyorlar. O eski Türkiye’ydi. Ne yapsalar boş, bu millete bir daha şehit başbakan Adnan Menderes ve onun acısını yaşatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.”

MiLLi iRADENiN ÜSTÜNLÜĞÜ

“Birilerinin Türkiye’yi yeniden ödünç oy isteme günlerine geri götürmesine rıza göstermeyiz. Siyasi hayatımız boyunca milli iradenin üstünlüğüne inandık ve hep bunun için çalıştık.Şimdi karşımıza birileri çıkıp ne diyor? Rövanş alacağız. Birisi çıkıyor intikam diyor. 15 Temmuz’un intikamını mı alacaksın? Bunları Cudi’de gömdük. Gabar’da gömdük. Kandil’de gömüyoruz. İşte lider kadroyu, geçenlerde Kuzey Irak’ta vurduk. En tepe adamları şu anda komada kıvranıyor. Yanındaki 4 kişiyi etkisiz hale getirdik.”