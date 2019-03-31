Başkan Erdoğan: Silahlı ve ekonomik terörü bitireceğiz
Erdoğan: Silahlı ve ekonomik terörü bitirmeye kararlıyız. Seçimden sonra ilk işimiz Suriye meselesini masada değil, sahada çözeceğiz. Bu milletin ekmeğine, aşına, işine, göz dikenleri asla affetmeyeceğiz.
Başkan Erdoğan dün, İstanbul Kağıthane, Bayrampaşa, Sutangazi, Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar’da vatandaşlarla buluştu. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bugüne kadar hep yanımızda oldunuz, moral verdiniz, güç verdiniz. Hiçbir zaman bizi ihmal etmediniz. Bugüne kadar dik durduk dikleşmedik sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükûda eğildik.”
BİZ YÖNETİYORUZ
“İstanbul’un yönetimine talip olup da Kağıthane’yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize eminim. Bu seçim dönemi hem yurt içinde hem de yurt dışında ülkemize ve milletimize yönelik niyetlerin heveslerin projelerin tüm açıklığı ile ortaya çıkmasına vesile oldu. Ekonomiyi biz yönetiyoruz. Belediye Başkanları mı ekonomiyi yönetecek. Ekonominin patronu şu anda Türkiye’nin Cumharbaşkanı olarak benim. Türkiye’de maalesef bu seçimde Kandil, Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Oradan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor. Belediye başkan adayları belediye meclis listeleri buna göre hazırlanıyor.”
SEÇİM SONRASI İLK İŞ
“Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada çözeceğiz. PKK terör örgütlerinin mensuplarını biz Cudi’de Gabar’da Kandil’de Tendürek’te vurduk, vurmaya da devam edeceğiz. Milletimin huzurunu kaçıranlara bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Ülkemize yönelik saldırıların artmasının gayesi büyük güçlü Türkiye’nin yolunu kapatmaktır. Bu ülkede ne patlıcan sıkıntısı ne patates, ne domates sıkıntısı var. Hemen biz tanzim satışları kurduk bir anda fiyatlar düştü mü? Şu anda bunlar gündemde mi? Olay bu kadar basit.”
HiZMETKAR OLACAĞIZ
“Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. IMF’ye borcumuz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolardı. Taksitleri ödedik ve Mayıs 2013’te ilişkimizi bitirdik. Artık bunlarla bir işimiz yok. ABD’den insansız hava aracı almıyoruz. Çünkü artık kendimiz üretiyoruz. Her türlü baskıya boyun eğeceğimizi sanıyorlar. O eski Türkiye’ydi. Ne yapsalar boş, bu millete bir daha şehit başbakan Adnan Menderes ve onun acısını yaşatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.”
MiLLi iRADENiN ÜSTÜNLÜĞÜ
“Birilerinin Türkiye’yi yeniden ödünç oy isteme günlerine geri götürmesine rıza göstermeyiz. Siyasi hayatımız boyunca milli iradenin üstünlüğüne inandık ve hep bunun için çalıştık.Şimdi karşımıza birileri çıkıp ne diyor? Rövanş alacağız. Birisi çıkıyor intikam diyor. 15 Temmuz’un intikamını mı alacaksın? Bunları Cudi’de gömdük. Gabar’da gömdük. Kandil’de gömüyoruz. İşte lider kadroyu, geçenlerde Kuzey Irak’ta vurduk. En tepe adamları şu anda komada kıvranıyor. Yanındaki 4 kişiyi etkisiz hale getirdik.”
AFRiN’DE DERSiNi VERDiK
“Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki... Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık. Fırat’ın doğusunda eğer çeki düzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz.Türkiye’yi yeniden bizden önceki istikrarsızlık kaos yolsuzluk yoksulluk dönemine geri götürecekler.
Biz buna müsaade etmeyeceğiz. İşte bunlara terör koridorunda, Suriye’nin kuzeyinde, Afrin’de dersi verdik mi, verdik. Şimdi de eğer çeki düzen vermezlerse Fırat’ın doğusunda gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Bunların amacı hizmet değil, bizi yıkarak ülkenin yönetimini ele geçirmek.”
DAVULLA ZURNAYLA GİTMEYE GEREK YOK
“BEYAZ kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda sizin için milletimiz için mücadele ediyoruz. İstiklal Marşımız dinmesin istiyoruz. Bölücü örgütü bitirmek için birbirinden başarılı operasyonlar yapıyoruz.”
BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ
“Operasyonlar devam ediyor ve devam edecek. Teröristler bitene kadar bunlara devam edeceğiz. Kürt kardeşlerimin sırtından menfaat kazanmak isteyenler var. Terör koridorunu ne hale getirdiğimizi gördünüz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bundan sonraki süreçte davulla zurnayla gitmeye gerek yok.”
EL ELE OMUZ OMUZA
“Belediye Başkanı olduktan sonra ilk işimiz İstanbul’a Mercedes otobüsler almak oldu. Niye benim milletime bunlar layık değil mi dedik. El ele omuz omuza verip bunları atlatacağız. Biz bu coğrafyanın farklı zenginliklerine sahip olan bir milletiz. Güzellikleri görüyoruz. Her Şeyimiz ortada nereden nereye geldik. Alt yapı olsun üst yapı olsun… Daha da iyi olacak güzel günler şu anda yaşanarak geliyor.”
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