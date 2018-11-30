Başkan Erdoğan, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile görüştü

Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 35 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.