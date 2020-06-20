20 Haziran 2020 Cumartesi 14:18 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 14:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz.

Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik.



Bu yatırımlar Türkiye'nin son 18 yılda geldiği seviyenin göstergesidir.

Engelleme çabalarına rağmen dev projelerle ülkemizi geleceğe hazırlamayı sürdürdü.

Biz büyüdükçe, güçlendikçe Türkiye'ye yönelik saldırılar da arttı.

Türkiye'nin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin en somut sonuçlarını koronavirüs salgını döneminde gördük. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini, hem sağlık altyapımızla hem gıda ve temizlik tedarik zincirimizle hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle göğüsledik

Ekonomide aldığımız önlemlerin etkilerini mayıs ayından itibaren görmeye başladık. Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor.

2020'nin ilk çeyreğinde mart ayının önemli kısmını salgınla mücadeleyle geçirmemize rağmen yüzde 4,5'lik büyüme oranı elde ettik.



Bu süreçten de hızlı bir şekilde çıkacağız. Eski büyüme rakamlarına ulaşacağız. Yılın ikinci yarısıyla birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız.



Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardık.



(Koronavirüsle mücadele) Son günlerdeki rakamlar salgınla mücadele mevzi kaybettiğimizi gösteriyor. Temizlik, maske ve mesafeye uymalıyız.