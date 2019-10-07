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Başkan Erdoğan'a Sırbistan'da jest!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan'ın uçağına Sırbistan hava sahasında Sırbistan hava kuvvetlerine ait uçaklar eşlik etti.

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Sırbistan Sarayı'ndaki resmi törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in yerlerini almalarının ardından, top atışları eşliğinde iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Vucic, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Erdoğan ve Vucic, törenin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 140'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Sırbistan Devlet Arşivlerindeki belge ve fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçen Erdoğan ve Vucic, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık edecek.

Anlaşmaların imza törenine katılacak Erdoğan ve Vucic, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Resmi karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A JEST

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan "TC TUR" uçağına, Sırbistan hava sahasına girişinde Sırbistan hava kuvvetlerine ait uçaklar eşlik etti.

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