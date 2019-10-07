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Başkan Erdoğan Sırbistan'da açıkladı! Türkiye Yenipazar'a başkonsolosluk açıyor

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, 'Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz. Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi' dedi.

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Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesini açacağız. İnanıyorum ki 7'den 70'e herkese hitap edecek bir kütüphane olacak. Şu anda dijital ortamda alt yapısı tamamen hazır durumda.

Bugün 9 anlaşma imzaladık. Bu durum yüksek stratejik durumun ne denli verimli olduğunu gösteriyor.

İmzaladığımız anlaşmalar ile işbirliğimiz harika bir seviyeye ulaşmıştır. Sayın meslektaşım Vucic'e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Eğitim alanında da işbirliğimizi geliştiriyoruz. Türkiye bursları ile onlarca Sırbistan vatandaşı öğrencilerimize destek veriyoruz.

251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadelede bize destek olan sayın Vucic'e teşekkür ediyorum.

Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz. Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi

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