Başkan Erdoğan, Şırnak'ta iki müjde birden açıkladı
Şırnak'ta halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk müjde olarak, 'Cizre'ye 10.000 kapasiteli bir stadyum yapmak için çalışmaları başlattık' dedi. Başkan Erdoğan, ikinci olarak Şırnak'a 500 yataklı bir bölge hastanesi yapılacağını söyledi.
Başkan Erdoğan'ın Şırnak açıklamalarından öne çıkanlar...
"Kobani'den gelenlerden 300.000 kişiyi Türkiye'de ağırlıyoruz. Biz onlara Kürt demedik. Suriye'den kaçmak zorunda kaldılarsa ağırlayacağız dedik. Bay Kemal, 'Siz vergi ödüyorsunuz onlara bakılıyor' diyor. Adamın ciğerinde şefkat yok"
"Şırnaklı çiftçilerimize 596 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik"
ŞIRNAK'A İKİ MÜJDE BİRDEN VERİLDİ
"Şırnak'a birinci müjdeyi veriyorum. Cizre'ye 10.000 kapasiteli bir stadyum yapmak için çalışmaları başlattık"
"Şırnak'a 500 yataklı bir bölge hastanesi kazandırıyoruz"
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