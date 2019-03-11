Başkan Erdoğan, Şırnak'ta iki müjde birden açıkladı Şırnak'ta halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk müjde olarak, 'Cizre'ye 10.000 kapasiteli bir stadyum yapmak için çalışmaları başlattık' dedi. Başkan Erdoğan, ikinci olarak Şırnak'a 500 yataklı bir bölge hastanesi yapılacağını söyledi.