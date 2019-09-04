Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sivas İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İçimizdeki bedbahtlara rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız"

Erdoğan, "Biz içimizdeki bedbahtlara, bu modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız." dedi.

"Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir." şeklinde konuştu.