Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi vesilesiyle Birleşik Krallık’a yapacağı ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Termik santrallerle ilgili baca düzenlemesini 2.5 yıl daha erteleyen düzenlemeyi veto ettiniz. Söz konusu düzenleme ile ilgili kararınızı değiştirmede ne etkili oldu?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Bu erteleme tabii ilk defa öyle bir talep önümüze gelmedi. Daha önce de bu talep geldi ve bu ertelemeler yapıldı. Yüklenici firmalar maalesef buralardaki filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler ve yeniden tekrar süre uzatımı talebinde bulunuyorlar. Bir şeyde kararlılığımız var. Dünyada biliyorsunuz Paris Sözleşmesiyle bir süreci yaşadık. Orada da iklim değişikliği ile ilgili birçok önümüze teklifler geldi fakat bu teklifleri getirenler sözlerinde durmadı, sözlerinde durmadıkları içinde imzayı atmadık. Öyle bir teklifi parlamentomuzdan da geçiremeyiz dedik. ABD başta olmak üzere ABD’de bunu imzalamış değil. Derdimiz yenilenebilir enerji konusunda bir defa havanın kirletilmesine insanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen bu tür kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Siz çok daha fazla para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Bu yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atarlar bilemem ama şu an itibariyle 2022 sonuna kadar buna imkan verelim böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi. Bir tarafta halkım var bir tarafta da buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar. Büyük ihtimal bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin bir çıkışı yoktur.”

Erdoğan, “Meclis’ten düzenleme geçerken kaygılarınızı AK Parti grubuna iletmiş miydiniz?” sorusuna karşılık, “O dönemde de bunlar gündemimizle oldu. Eğer bu bacalara modern anlamda filtreleri yerleştirmezseniz bu işin süresi anında kısıtlanır. Verilen sözler, ne demek tabii biz de bunu yapacağız, biz de çevreyi, insanımızı düşünüyoruz vesaire ama çevre anlamında verdikleri sözü tutmadılar. Şimdi de kendileriyle görüştüğümüzde işte partikül değerleri düşürüldü, öyle oldu böyle oldu. Kardeşim istediğin kadar düşürdüm de ben şu anda halkıma bakıyorum halkım diyor ki biz hava kirliliğinden yaşamakta sıkıntı çekiyoruz ve bu noktaya şu anda süre bitmek üzereyken geldik ve kendileri de buna uymadılar. Uymadıkları için de benim bunu tekrar meclise göndermekten başka bir çarem olamazdı. Mecliste gerekli müzakereler, tartışmalar yapılır ve bunun yolu büyük ihtimal yeniden ihaledir veya bu bölgeye süratle bizim hemen oraya doğalgazı getirebiliriz ve doğal gazla buradaki enerji ihtiyacımızı giderebiliriz. Burada da istihdam noktasında belki bazı sıkıntılar yaşanabilir. İstihdam noktasındaki bu sıkıntıyı da çok daha farklı bir yolla ortadan kaldırırız” dedi.