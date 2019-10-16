Başkan Erdoğan, SKY News muhabirinin 'ABD' sorusuna bu yanıtı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sky News muhabirinin sorusu üzerine bugün Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile görüşmeyeceğini, onların kendi mevkidaşları ile görüşeceğini açıkladı.
Başkan Erdoğan, SKYNews muhabirinin sorusu üzerine bugün Ankara'da bulunan ABD heyetiyle kendisinin görüşmeyeceğini, protokol olarak karşısındakilerin görüşeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
SKY News muhabirinin "ABD delagasyonu buraya geliyor, endişeli misiniz?" sorusuna "Yok. Niye endişeli olayım?" cevabını verdi. Muhabirin "Onlarla neler konuşacaksınız?" sorusuna ise "Ben dimdik ayaktayım. Onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" dedi.
Bazı medya kanalları ise bunu Erdoğan, yarın Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkan Yardımcısı Pence'le görüşmeyecek diye duyurdu.
ALTUN'DAN AÇIKLAMA
Bunun üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün @SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN AÇIKLAMIŞTI
Başkan Erdoğan, "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Çünkü kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu değerlendirmeler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında tabii ki bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz." açıklamasında bulunmuştu.
POMPEO VE PENCE DIŞINDAKİLERLE GÖRÜŞME OLMAYACAK
Başkan Erdoğan, ABD'den gelen heyetle bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dışındakilerle görüşmesinin söz konusu olmadığı yanıtını vermişti.
KALIN VE ÇAVUŞOĞLU, ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI İLE GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşecek. Robert O'Brien, saat 15.45'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 16.30'da ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşecek.
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