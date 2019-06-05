Başkan Erdoğan son noktayı koydu: S-400’de öncelik ülke menfaati
Başkan Erdoğan, ABD’nin tüm tehdit ve baskılarına rağmen S-400 savunma füzelerinden vazgeçilmeyeceğini belirterek “Türkiye’nin menfaatlerine göre adım atacağız” dedi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldıktan sonra soruları cevapladı. Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Harekatı’nın devam ettiğini belirten Erdoğan “En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek” dedi. Erdoğan, İdlib’teki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, bu konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump’la görüştüklerini belirterek şöyle konuştu:
“Şu anda herhangi bir durum muaccel olarak gerekirse biz yine Trump ile görüşürüz. Putin ile bu görüşme gerekirse onunla da yaparız fakat temennimiz burada bu varil bombalarıyla yapılan saldırılar özellikle siviller üzerinde hakikaten üzüntü verici. Bundan da biran önce sıyrılmanın gayreti içindeyiz. Oradaki örgütler konusundaki hassasiyetimiz özellikle istihbarat örgütlerimiz vasıtasıyla da devam etmektedir. Temennimiz bir an önce burada bir sulhu sükun hakim olsun.”
ANLAŞMA VAR, KARARLILIK VAR
Erdoğan, gazetecilerin S-400’lerle ilgili sorusu üzerine de şunları kaydetti: “S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Burada biz Amerika’ya karşı teklifimizi de yaptık. Bunlardan bir tanesi, gerek Amerika gerekse bizim tarafımızdan gelin heyetler oluşturalım bu heyetlerimiz çalışma yapsın. Bunun dışında bir başka adım da Biz Amerika’ya siz de bize Patriotlar verin ama şartları da en az Rusya kadar olumlu istikamette olmalı. Eğer Rusya gibi olumlu bir teklif gelirse biz Patriotlar konusunda da adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriotlar konusunda da bize Amerika tarafından da S-400’ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi.”
NE MECBURUZ, NE DE MAHKUMUZ
Uluslararası ticarette kazan kazan esasının her ülkenin menfaatinin gereği olduğunu aktaran Erdoğan, “Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şey almaya ne mecburuz ne mahkumuz. Bunu Amerika nasıl kendi menfaatine göre hassas davranacaksa Türkiye olarak bizler de menfaatimizi düşünerek bu adımları ona göre atacağız” diye konuştu. Erdoğan, ABD ile bir de NATO konsepti içinde stratejik ortaklık ilişkilerinin olduğuna dikkati çekerek, “Stratejik ortak olarak da şu anda özellikle Amerika’nın terör örgütlerine vermiş olduğu silah mühimmat desteği üzüntü vericidir ve bu rakam öyle az rakamlar değil. Biz ise paramızla istiyoruz, paramızla istediğimiz halde biz bunu alamıyoruz. Bunlar da tabii düşündürücüdür ve zamanın bizi haklı çıkaracağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.
Seçim kurulları yetkisi YSK’nın değil HSK’nın
BAŞKAN Erdoğan bir gazetecinin, “Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları, tekrar YSK kararı ile görev alacaklar 23 Haziran’da. Bununla ilgili değerlendirmeniz var mı?” sorusu üzerine, şu cevabı verdi: “Orada zannediyorum yanlış anlaşılma var. Bu daha netleşmiş değil. Biz, bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK’ye bu konudaki itirazi kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor. Sandık kurulları ile alakası yok. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu ve YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur. Bildiğiniz gibi burada bir incelik var, o da şudur. Hakimlerle ilgili konuda karar merci YSK değildir. Hakimler ile ilgili konularda, yani onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi, bu konular tamamen HSK’ye aittir. Onlar bu görevi ifa eder. Ancak tüm bunlarla beraber böyle bir sürecin içinde bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye de vesile teşkil eder. Onun için burada gerek HSK’nin gerekse YSK’nın da hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetler gözetilerek bu adımlar atılacaktır.”
Hem Pençe, hem Kato’daki Mehmetçiğe seslendi
BAŞKAN Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aracılığıyla Pençe Harekatı’nı yürütülen askerlere, İçişişleri Bakanı Süleyman Soylu aracılığıyla da Kato Dağı’ndaki Mehmetçiklere seslendi. Bayram namazını Pençe Harekatı’nın Taktik Komuta Yeri olan sınırın sıfır noktasındaki 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında Mehmetçik ile kılan Milli Savunma Bakanı Akar, Başkan Erdoğan ile görüştü. Erdoğan da telefonla Pençe Harekatı’na katılan Mehmetçik’e seslendi. Erdoğan, şunları söyledi: “Pençe Harekatı’na katılan tüm komutanlarımıza, askerlerimize şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı ifade ediyorum. Allah yar, yardımcıları olsun inşallah. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize Rabbim’den şifalar diliyorum. İnşallah bu Pençe Harekatı’nın da büyük bir zaferle noktalanmasını yine Rabbim’den niyaz ediyor ve oradaki kardeşlerimin de orada şu anda bulunamayanların da Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah.” Erdoğan’ın sözlerine alandaki Mehmetçik “sağol” diye karşılık verdi. Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu’nun, Şırnak’taki Kato Dağı Tuzluca Üs bölgesini ziyareti sırasında telefonla askerlerin bayramını kutladı. Bayram namazını askerlerle birlikte Kato’da kılan Soylu, Başkan Erdoğan’ı aradı. Erdoğan, Soylu’nun telefonu ile Mehmetçiklerin bayramını kutladı. Erdoğan telefonda askerlere hitaben, “Ramazan Bayramı’nız mübarek olsun. Rabb’im kazalardan, belalardan muhafaza etmek suretiyle terörle mücadelede bizleri muzaffer eylesin inşallah, daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuştursun. Buradan selamlar, sevgiler, dualar var. Allah yar ve yardımcınız olsun.” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.