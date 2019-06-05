Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldıktan sonra soruları cevapladı. Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Harekatı’nın devam ettiğini belirten Erdoğan “En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek” dedi. Erdoğan, İdlib’teki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, bu konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump’la görüştüklerini belirterek şöyle konuştu:

“Şu anda herhangi bir durum muaccel olarak gerekirse biz yine Trump ile görüşürüz. Putin ile bu görüşme gerekirse onunla da yaparız fakat temennimiz burada bu varil bombalarıyla yapılan saldırılar özellikle siviller üzerinde hakikaten üzüntü verici. Bundan da biran önce sıyrılmanın gayreti içindeyiz. Oradaki örgütler konusundaki hassasiyetimiz özellikle istihbarat örgütlerimiz vasıtasıyla da devam etmektedir. Temennimiz bir an önce burada bir sulhu sükun hakim olsun.”

ANLAŞMA VAR, KARARLILIK VAR

Erdoğan, gazetecilerin S-400’lerle ilgili sorusu üzerine de şunları kaydetti: “S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Burada biz Amerika’ya karşı teklifimizi de yaptık. Bunlardan bir tanesi, gerek Amerika gerekse bizim tarafımızdan gelin heyetler oluşturalım bu heyetlerimiz çalışma yapsın. Bunun dışında bir başka adım da Biz Amerika’ya siz de bize Patriotlar verin ama şartları da en az Rusya kadar olumlu istikamette olmalı. Eğer Rusya gibi olumlu bir teklif gelirse biz Patriotlar konusunda da adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriotlar konusunda da bize Amerika tarafından da S-400’ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi.”

NE MECBURUZ, NE DE MAHKUMUZ

Uluslararası ticarette kazan kazan esasının her ülkenin menfaatinin gereği olduğunu aktaran Erdoğan, “Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şey almaya ne mecburuz ne mahkumuz. Bunu Amerika nasıl kendi menfaatine göre hassas davranacaksa Türkiye olarak bizler de menfaatimizi düşünerek bu adımları ona göre atacağız” diye konuştu. Erdoğan, ABD ile bir de NATO konsepti içinde stratejik ortaklık ilişkilerinin olduğuna dikkati çekerek, “Stratejik ortak olarak da şu anda özellikle Amerika’nın terör örgütlerine vermiş olduğu silah mühimmat desteği üzüntü vericidir ve bu rakam öyle az rakamlar değil. Biz ise paramızla istiyoruz, paramızla istediğimiz halde biz bunu alamıyoruz. Bunlar da tabii düşündürücüdür ve zamanın bizi haklı çıkaracağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.