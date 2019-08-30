Başkan Erdoğan'dan Su-57 açıklaması
Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazetecilerin, 'Su-57 alacak mıyız sorusuna Erdoğan, ''F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Bakanlarımız gerekli görüşmeleri sürdürüyor.' dedi.
*(Kadın cinayetleri) Parlamentomuz kalkar idam konusunda kararını verirse ben bunu onaylarım. Hiç düşünmem. Bu konuda vicdanım da rahattır
*(Davutoğlu'nun açıklamaları) Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var.
*Erdoğan: "20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı."
*(Rus Su-57 savaş uçağı) Bakanlıklarımız görüşmeleri sürdürüyor
*Önümüzde BM Genel Kurulu var, Trump ile bir araya geleceğiz, heyetler arasındaki görüşmeler devam ediyor
*İdlib'deki göçler bize doğru geliyor, tüm tedbirleri almış durumdayız, tanklarımız toplarımız hepsi orada, 12 gözlem noktamız teyakkuz halinde.
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