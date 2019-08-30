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Başkan Erdoğan'dan Su-57 açıklaması

Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazetecilerin, 'Su-57 alacak mıyız sorusuna Erdoğan, ''F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Bakanlarımız gerekli görüşmeleri sürdürüyor.' dedi.

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*(Kadın cinayetleri) Parlamentomuz kalkar idam konusunda kararını verirse ben bunu onaylarım. Hiç düşünmem. Bu konuda vicdanım da rahattır

*(Davutoğlu'nun açıklamaları) Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var.

*Erdoğan: "20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı."

*(Rus Su-57 savaş uçağı) Bakanlıklarımız görüşmeleri sürdürüyor 

*Önümüzde BM Genel Kurulu var, Trump ile bir araya geleceğiz, heyetler arasındaki görüşmeler devam ediyor 

*İdlib'deki göçler bize doğru geliyor, tüm tedbirleri almış durumdayız, tanklarımız toplarımız hepsi orada, 12 gözlem noktamız teyakkuz halinde.

 

 

 

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