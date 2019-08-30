Başkan Erdoğan'dan Su-57 açıklaması

*(Kadın cinayetleri) Parlamentomuz kalkar idam konusunda kararını verirse ben bunu onaylarım. Hiç düşünmem. Bu konuda vicdanım da rahattır

*(Davutoğlu'nun açıklamaları) Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var.

*Erdoğan: "20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı."

*(Rus Su-57 savaş uçağı) Bakanlıklarımız görüşmeleri sürdürüyor

*Önümüzde BM Genel Kurulu var, Trump ile bir araya geleceğiz, heyetler arasındaki görüşmeler devam ediyor

*İdlib'deki göçler bize doğru geliyor, tüm tedbirleri almış durumdayız, tanklarımız toplarımız hepsi orada, 12 gözlem noktamız teyakkuz halinde.