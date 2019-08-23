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Son dakika... Başkan Erdoğan: Milletin parasını Kandil'e gönderenlere seyirci kalmayacağız

Son dakika... Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, 'Milletin parasını Kandil'e gönderenlere seyirci kalmayacağız.' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu yol şehadete giden bir yoldur, sıradan ölmek var şehadetle kucaklaşmak var

15 Temmuz gecesi yaşananlar bu milletin her bir ferdinin gerektiğinde ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmeyeceğini ortaya koymuştur

Bu toprakları bize vatan yapan ve vatan olarak devamı için bir gül bahçesine düşercesine toprağa giren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum 

Sınırlarımız içinde ve ötesinde mücadele vermeyi sürdüren tüm güvenlik güçlerine başarılar diliyorum, hepsini korusun diyorum

Türkiye bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok devlet gibi sonradan kurulmuş, dengelerin ve projelerin eseri bir devlet değildir

Pazartesi günü kendisinden kat be kat kalabalık bir orduyu gün batmadan darmadağın ettiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü için Malazgirt'te olacağız

Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın sayılı ordularından biridir, bu millet yarın da dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olmaya devam edecek

Dünyanın en başarılı ve hassas terörle mücadelesini yürüten ülkemizi savaş suçlusu göstermeye çalışıyorlar

Kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözlerine göre hareket edecek değiliz, S-400 almamız gerekiyorsa onun için aldık onun için alıyoruz

[Doğu Akdeniz] Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığını söyleyen zavallılar var, bizim sondaj gemilerimizin üzerindeki devasa albayrağımızı tanımayacak kadar zavallı, bizim gemilerimiz kiralık değil

HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması

Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil de Kandil'e, dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız. İçimizdeki birtakım çevreler ise giderek artan bir hızla bölücü terör örgütü ile aynı çizgiye gitmektedir.

Yolcu minibüsünü ateşe veren PKK sempatizanları yakalandı

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