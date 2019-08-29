Başkan Erdoğan Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katılıyor.
Başkan Erdoğan, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor
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