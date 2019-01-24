Başkan Erdoğan, Suriye ile Adana Mutabakatını hatırlattı
Başkan Erdoğan, dün Rusya'da da gündeme gelen Suriye ile gerçekleştirilen Adana Muhabakatını bugün tekrar gündeme getirdi
- star.com.tr
Başkan Erdoğan, Suriye ile Adana Mutabakatını hatırlattı
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