Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz'le telefonda görüştü Başkan Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bayramlaştığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı. Suudi Kralı, İİT Başkanlığı döneminde Türkiye'nin gösterdiği çabalara teşekkür etti.