Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Başkan Erdoğan, Suudi Veliaht Prens ile görüşebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Arjantin'de görüşebileceğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenen  "Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek" konulu Türk-Rus Toplumsal  Forumu'nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Arjantin'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne Veliaht  Prens Muhammed bin Selman'ın geleceği hatırlatılarak, "Prens'in, orada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir teması olabilir mi? Size bir şey geldi mi?"  diye soruldu. Kalın, "Bakıyoruz programa, olabilir" diyerek cevapladı.

İbrahim Kalın, ABD'li Oscar  ödüllü yönetmen Oliver Stone'un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı  konu alacak belgeselle ilgili görüşeceği iddialarına ilişkin de, "Öyle bir düşünce var, bize  geldi, bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Henüz bir görüşme yok, olmadı daha" dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Başkan Erdoğan 'muhakkak gidin' demişti ziyaretçi patlaması yaşanıyor

Başkan Erdoğan 'muhakkak gidin' demişti ziyaretçi patlaması yaşanıyor

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA