Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Başkan Erdoğan, Suudi Veliaht Prens ile görüşebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek" konulu Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Arjantin'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın geleceği hatırlatılarak, "Prens'in, orada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir teması olabilir mi? Size bir şey geldi mi?" diye soruldu. Kalın, "Bakıyoruz programa, olabilir" diyerek cevapladı.

İbrahim Kalın, ABD'li Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone'un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu alacak belgeselle ilgili görüşeceği iddialarına ilişkin de, "Öyle bir düşünce var, bize geldi, bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Henüz bir görüşme yok, olmadı daha" dedi.