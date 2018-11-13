Başkan Erdoğan: Suudi istihbaratçı kaydını dinleyince şok oldu
Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kayıtlarını isteyen tüm ülkelere dinlettik. Kayıt gerçekten felaket. Suudi istihbaratçı ses kaydını dinleyince şok oldu. İstihbaratçı 'Bunu ancak eroin alan birisi yapar' dedi. Prens cinayetin aydınlatılacağına dair söz verdi, bekliyoruz' dedi.
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