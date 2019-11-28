Başkan Erdoğan taksi durağında çay içti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurambar’da bir taksi durağında taksicilerle çay eşliğinde simit yiyip sohbet etti.
- İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Din Şurasına katıldıktan sonra Çukurambar’da Bayındır Taksi Duragı’nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti. Taksiciler ikram ettiği çayı içen ve simidi yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.