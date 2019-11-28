Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Din Şurasına katıldıktan sonra Çukurambar’da Bayındır Taksi Duragı’nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti. Taksiciler ikram ettiği çayı içen ve simidi yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.