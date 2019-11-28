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Başkan Erdoğan taksi durağında çay içti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurambar’da bir taksi durağında taksicilerle çay eşliğinde simit yiyip sohbet etti.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Din Şurasına katıldıktan sonra Çukurambar’da Bayındır Taksi Duragı’nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti. Taksiciler ikram ettiği çayı içen ve simidi yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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