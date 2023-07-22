İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2023 Cumartesi / 5 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan talimat vermişti... Türkiye'den komşuya yardım eli! Uçaklar bölgeye ulaştı
Güncel

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Türkiye'den komşuya yardım eli! Uçaklar bölgeye ulaştı

Türkiye'nin, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri başkent Atina'ya ulaştı.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 13:43 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan talimat vermişti... Türkiye'den komşuya yardım eli! Uçaklar bölgeye ulaştı
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina'ya vardı.

Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etti.

Burada düzenlenen karşılama törenine, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Evangelos Turnas ve İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Diplomatik Danışmanı Dimitris Azemopulos katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak." ifadeleri kullanılmıştı.

  • orman yangınları
  • Türkiye-Yunanistan ilişkileri
  • yangın söndürme uçakları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.