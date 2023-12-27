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Başkan Erdoğan talimatı verdi: 31 Mart'ta fetret dönemini kapatalım

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları hızlandı. Başkan Erdoğan, AK Parti teşkilatına hedef gösterdi ve talimat verdi. Başkan Erdoğan, '31 Mart Yerel Seçimleri'nde 5 yıllık fetret dönemini kapatalım. Muhalefetin elindeki şehirlerimizi yeniden hizmet belediyeciliğiyle buluşturalım. Gönül belediyeciliği markamızı vatandaşlara tek tek anlatalım.' ifadelerini kullandı.

Sabah27 Aralık 2023 Çarşamba 07:16 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan talimatı verdi: 31 Mart'ta fetret dönemini kapatalım
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AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün Antalya İl Teşkilatı ile buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın geri kazanılması için teşkilata talimat verdi.

Sabah'ın haberine göre, Başkan Erdoğan'ın, "Antalya'nın yeniden gerçek belediyecilik ile buluşturulması gerekiyor. Bu yüzden teşkilatın var gücü ile çalışması gerekiyor. 31 Mart seçimlerinde 5 yıllık fetret dönemini kapatalım. Şehirlerimizi yeniden hizmet belediyeciliği ile buluşturalım. Gönül belediyeciliği markamızı vatandaşlara tek tek anlatalım" dediği öğrenildi.

Erdoğan, bizzat başkanlık ettiği il temayül toplantılarında teşkilatın taleplerini dinliyor. İl temayüllerinde sona yaklaşıldı. Bu kapsamda dün 6 il teşkilatı ile görüşen Erdoğan, bugüne kadar 28 büyük şehrin teşkilatı ile bir araya gelmiş oldu.

SEÇİMLERE GÜÇLÜ HAZIRLIK

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün genel merkezde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, aday belirleme sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bütün çalışma arkadaşlarımızın, teşkilatlarımızın en derinlemesine görüşlerini almak, seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstişarelerin tamamlanmasından sonra aday belirleme safhası daha sonraki toplantılarda ele alınacak."

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