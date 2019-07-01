29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,728
  • 6,4901
  • 255.878
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Çakarlar sönecek

Vatandaştan gelen şikâyetleri dikkate alan Başkan Erdoğan çakarlı araçlara sınırlama talimatı verdi. Acil durumlar dışında kullanılmayacak, trafikte yollar kesilmeyecek, konvoylar azaltılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilinden belediye başkanına, parti kurmaylarından bürokratlara varana kadar geniş bir kesim tarafından kullanılan ve vatandaşın trafikte mağduriyetine sebep olan “çakarlı araç” uygulamasına müdahale etti.
 
Beştepe’ye kadar ulaşan şikâyetleri dikkate alan Erdoğan’dan “çakarlı araç uygulamasına son verin” talimatı geldi. Protokol geçişlerinde de, aciliyet gerektiren durumlar dışında yollar kesilmeyecek ve uzun konvoylar oluşturulmayacak.
 
YOLLAR KAPANMAYACAK
 
Sayıları binlerle ifade edilen ve aralarında eski bakan ve milletvekillerinin de bulunduğu geniş bir kesim tarafından kullanılan “çakar” sisteminin yeniden gözden geçirilerek kısıtlanması talimatı veren Erdoğan, parti kurmayları ile milletvekilleri ve belediye başkanlarının uyarılmasını istedi. 
 
Protokol geçişlerinde yolların kesilerek bir süre trafiğe kapatılmasından kaynaklanan mağduriyetleri de gündemine alan Erdoğan, aciliyet gerektiren durumlar dışında yolların kapatılmaması talimatı da verdi. 
 
ÖNCE KENDİSİ UYGULADI
 
Başkan Erdoğan verdiği talimatın öncülüğünü de yaptı. Erdoğan’ın Japonya’da katıldığı G-20 Zirvesi’ne hareket için Ankara Esenboğa Havalimanı’na gidişinde, Ankara-Esenboğa yolunun araç trafiğine kapatılmadığı öğrenildi.
 
(Akşam)

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beş yıla kadar cezalar da artık Yargıtay'a gidecek

Beş yıla kadar cezalar da artık Yargıtay'a gidecek

Başkan Erdoğan: 2019 yılında bunu imzalamak istiyoruz

Başkan Erdoğan: 2019 yılında bunu imzalamak istiyoruz

Kilosu 30 TL, hepsi yola savruldu!

Kilosu 30 TL, hepsi yola savruldu!

Elektrikli ‘Atak’a dünyadan tam not

Elektrikli ‘Atak’a dünyadan tam not

Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın

Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın

'Örtünmek istedim ‘başını aç’ dediler'

'Örtünmek istedim ‘başını aç’ dediler'

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

10 milyon liralık tarla! Drone ile tespit edildi

10 milyon liralık tarla! Drone ile tespit edildi
 

POPÜLER HABERLER

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA