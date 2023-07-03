İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2023 Pazartesi / 15 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0823
  • EURO
    28,3895
  • ALTIN
    1603.27
  • BIST100
    5977.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan talimatı verdi! İstanbul'da 5 ilçeye özel çalışma
Güncel

Başkan Erdoğan talimatı verdi! İstanbul'da 5 ilçeye özel çalışma

Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başta İstanbul'da 1994'teki belediyecilik ruhu için seferberlik başlatıldı. İstanbul için özel reçete hazırlandı.

Sabah3 Temmuz 2023 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan talimatı verdi! İstanbul'da 5 ilçeye özel çalışma
ABONE OL

31 Mart seçimlerinde İstanbul'un yeniden fethedilmesi ve şahlanış döneminin başlamasının şifreleri vatandaş tarafından alınacak. 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından başlatılan ve bir aydır devam eden seçmen memnuniyeti anketi çalışması bayram boyunca sürdü.

AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın oy vermeme sebebini sordu. Bir aylık çalışmanın raporu Başkan Erdoğan'a sunulacak. Seçmen memnuniyeti anketine göre yol haritası çizilecek. AK Parti'ye doğru bir adım atana partililer koşarak gidecek. İstanbul'da kapısı çalınmadık, ulaşılmadık, kalbi fethedilmedik hiç kimseyi bırakılmayacak.

5 İLÇEYE AYRI PARANTEZ

Hedef İstanbul'un 39 ilçesinde de birinci parti olmak. Bu kapsamda zafer sarhoşluğuna kapılmadan milletle teşkilat arasındaki gönül köprüleri sağlamlaştırılacak. İstanbul Teşkilatına uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, "Unutmayın, ilçelerde 24 belediyeden 19 belediyeye düştük" demişti.

Erdoğan'ın bahsettiği AK Partili belediyelerin yönetiminde olan Beyoğlu, Çatalca, Eyüpsultan, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde Mayıs 2023 seçimlerinde yaşanan oy kaybının telafi edilmesi için özel çalışma yapılacak. Sabah'ın haberine göre, Bu 5 ilçede neden oy kaybı yaşandığının hesabı yapılacak, neden ve niçin bu noktaya gelindiği araştırılacak. Eksiklikler giderilecek. Vatandaşlar Türkiye Yüzyılı hedeflerine ısındırılacak ve onları inandıracak adımlar atılacak.

ALGI BELEDİYECİLİĞİNİN KARNESİ ANLATILIYOR

Başkan Erdoğan'ın "1994 ruhunu tekrar dirilterek şehirlerimizin üzerine karabasan misali çöken fetret devrine hep birlikte son vereceğiz" sözü üzerine İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Muğla, Tekirdağ, Eskişehir ve Aydın CHP'li 11 büyükşehirin 4 yıllık hizmet ve eser siyasetindeki performansları mercek altına alındı.

2019'da seçmene verilen vaatlerin hangilerinin yapılıp yapılmadı, algı belediyeciliğinin karnesi vatandaşa tek tek anlatılıyor.

  • Başkan Erdoğan
  • yerel seçim
  • seçim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.