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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Selden etkilenen esnafa 100 bin liralık kredi verilecek

Bakan Varank, 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına ilgili kuruluşumuz Kosgeb’in “Acil Destek Programı” kapsamında 100.000₺’ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz.' dedi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da cumartesi günü yağıştan etkilenen yerlerden Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu.

Vali Yerlikaya, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Eminönü alt geçidindeki esnafı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve KOSGEB Başkan Yardımcısı ile cumartesi günü yaşanan su baskınıyla ilgili dün yaptıkları hazırlıklardan sonra ziyaret ettiklerini söyledi.

Yerlikaya, vatandaş ve esnafa öncelikle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Allah tekrarından uzak etsin diyoruz. Biz onlarla beraber hem büyükşehir, Fatih Belediyemiz, diğer kurumlar neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve kendileriyle paylaştık hem de Sayın Mustafa Varank Bakanımızın dün yapmış olduğu görüşmeden sonra 100 bin liralık kredi, bir yıl ödemesiz, 3 yıl ödemeli, onun müjdesini verdik. Onun müracaatlarının nasıl yapılacağını kendileriyle paylaştık. Ayrıca onlara destek olması açısından kira yardımıyla ilgili de bir değerlendirmemiz oldu. Onu da kardeşlerimizle paylaştık. Mehmet Bey, buradaki çarşının sözcüsü. Bundan sonra aynı sıkıntının tekrar yaşanmamasıyla da ilgili başta Büyükşehir, Fatih Belediyemiz, kurumlarımız hep beraber alınan, alınacak önlemlerle de ilgili onlarla istişare ettik, onların da değerlendirmelerini aldık."

"Temennimiz, aynı sıkıntı bir daha İstanbul'umuzda yaşanmasın. Ama yağış olacak, sağanak olacak, kar olacak. Bunlar mutlaka olacak." diyen Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bunlar bizim dışımızda olan şeyler ama insan olarak bunlarla ilgili tedbirleri alıp zamanında bütün İstanbul'a, risk olan yerlere, oradaki evsel veya iş yeriyle ilgili hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı süratle haberdar etmeyle ilgili gereken çalışmaları yaptığımızı ve bundan sonra da iletişimimizin daha kuvvetli olacağını Mehmet Bey kardeşimize ilettik."

BAKAN VARANK MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter üzeridnen yaptığı açıklamada, " Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına ilgili kuruluşumuz Kosgeb’in “Acil Destek Programı” kapsamında 100.000₺’ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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