Başkan Erdoğan talimatı verdi: Türiye'den Filistin'e 'koronavirüs' yardımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak.

Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin."

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak.



Türkiye kara gün dostudur.

İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin.