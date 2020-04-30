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Güncel

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Türiye'den Filistin'e 'koronavirüs' yardımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, koroanvirüsle mücadele kapsamında Türkiye'den Filistin'e gidecek tibbi malzemelerin bu akşam yola çıkacağını açıkladı.

30 Nisan 2020 Perşembe 11:49 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 11:51
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak.

Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin."

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