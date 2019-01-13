Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması"nda konuşan Cumnhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''tank palet fabrikasının satılması'' ile ilgili iddialara cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkemizin savunma sanayini bir avuç yabancıya mahkum edenler, şimdi çıkmışlar utanmadan bizim politikamızı eleştiriyor. CHP'den yerli ve milli bir tavır beklemiyoruz. Tarihlerinde böyle bir anlayış yok. CHP'li milletvekilleri kendi ürettiğimiz İHA ve SİHA'lardan rahatsızlar.'' dedi.

Tank palet fabrikasının satışı ile ilgili iddialara da değinen Erdoğan, ''Bu provokasyonun başını da Türkiye'deki adı ana muhalefet ama ana muhalefet haricinde her şey var CHP çekiyor. Tank palet fabrikasında çalışan kardeşlerimin CHP'nin yalanlarına itibar etmediğini biliyorum. Fabrikanın satılması diye bir şey yok. Buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar Tayyip Erdoğan böyle bir yola tevessül etmemiştir. Bundan sonra da etmez. Burada çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarında bir eksilme olmayacaktır.'' dedi.