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Başkan Erdoğan Tarabya'da minibüsçülerle sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da minibüs durağındaki minibüsçülerle bir süre sohbet etti.

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Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti kabul etmek üzere Kısıklı'daki konutundan Tarabya Köşkü'ne geçerken minibüs durağında aracını durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini ellerinde Türk bayrakları ile karşılayan minibüsçüler ve S.S. 19 Nolu Sarıyer İlçesi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hakan Akkaya'yı bir süre dinledi. Erdoğan, daha sonra Tarabya Köşkü'ne geçti.

"YARDIMCI OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Akkaya, gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız geçerken durdu. Derdimizi dinledi. Biz de ona bir dosya verdik. Her geçtiğinde bizi boş bırakmıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Sundukları dosyada sıkıntılarını dile getirdiklerini, Kabataş'taki Martı Projesi'nden yer istediklerini belirten Akkaya, "Sağ olsun 'Tamam, bakacağım' dedi. Dinledi bizi. Dosyaları okuyacağını ve yardımcı olacağını söyledi." diye konuştu.

Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tozlu da bölgede çok fazla korsan taşımacılık yapan şahıslar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili sorunlarımızı dile getirdik. 2005'te bir yasa çıkmıştı, engelli erişimi konusunda. Biz engelli erişimine karşı değiliz. Ülkemizde hafif ticari araçlara zorunlu hale getirilmesi... Esnafımız bu anlamda mağdur oldu. Orijinal bir araç 150-160 bin lira iken şu anda 300 bin liraya kadar dizayn edilmiş araçlar esnafımıza satılmakta. Bu, bütün minibüsçülerin sorunudur."

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