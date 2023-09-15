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Başkan Erdoğan tarafından onaylanan 2 anlaşma Resmî Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 2 milletlerarası anlaşma, Resmî Gazete'de yayımlandı.

AA15 Eylül 2023 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan tarafından onaylanan 2 anlaşma Resmî Gazete'de yayınlandı
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Ankara'da 11 Kasım 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu anlaşma, mütekabiliyet, karşılıklı anlayış ve fayda ilkesi temelinde spor alanında taraflar arasında işbirliğini teşvik ederek iki ülke arasındaki yakın ilişki ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ankara'da 18 Ağustos 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma, tarafların egemenliği ve eşitliğine karşılıklı saygı temelinde çeşitli askeri alanlarda işbirliğini içeriyor.

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