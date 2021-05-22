22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:24 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, son 30 yıldır artan şekilde su sıkıntısı yaşıyor. Çözüm için, Türkiye'den KKTC'ye içme suyu götürülmesi her dönemde gündeme gelmiş fakat gerçeğe dönüşmemiştir. 80 kilometre uzunluğunda denizin 250 metre altından geçen sistemle içme suyunu yavru vatana ulaştırdık. Memba suyu kalitesinde içme suyu temin ettik. Eşi benzeri olmayan bu projede geçtiğimiz yıl meydana gelen arızayı ise en kısa sürede çözüme kavuşturduk.

Anavatanın suyunu KKTC'nin bereketli toprakları ile buluşturacak sulama iletim tüneli ile yeraltı suları ile sulanan arazilere su iletilecektir.

10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacaktır. Projenin tamamlanması ile tarım sektörü çağ atlayacaktır.

Gayemiz, KKTC'nin gelişip güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir geleceğe sahip olması

Kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türklerinin haklarını teslim edenler, iş icraata geldiğinde maalesef hep üç maymunu oynadılar



Ada'da Türk toplumunu eşit görmeyen, hatta yok sayan zihniyet, Kıbrıs sorununu bir kangrene dönüştürmüştür

Kıbrıs müzakereleri Rum tarafının uzlaşmaz, adadaki gerçeklerden kopuk tutumu ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır

Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz

Karadeniz'dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizden de alacağımıza inanıyorum

Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur

Kıbrıs Türkünün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmeli ve müzakereler bundan sonra başlamalıdır



Anavatan ve garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır

İki devletli çözümü reddetmek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini reddetmek demektir. Ne bizim ne de KKTC'nin böyle bir adaletsizliğe, böyle bir hak gasbına rızası yoktur

Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz