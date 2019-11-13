Başkan Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Aziz Yıldırım ile Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a birer tebrik mesajı gönderdi.