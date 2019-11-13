Başkan Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
- AA
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Aziz Yıldırım ile Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a birer tebrik mesajı gönderdi.
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