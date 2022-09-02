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Başkan Erdoğan Teknofest'i ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, yarın Teknofest ziyareti için Samsun'a gideceğini açıkladı.

2 Eylül 2022 Cuma 23:15 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.

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